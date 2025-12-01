Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» за 11 месяцев вырос на 8%
14:32 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в январе — ноябре 2025 года увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до более 16 млрд куб. м, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Транспортировка по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны выросла на 7,8% — до 16,3 млрд куб. м. В ноябре экспорт российского газа в Европу по данному направлению снизился на 3% по сравнению с абсолютным рекордом октября и вырос на 10% по сравнению с ноябрем 2024 года — до 1,63 млрд куб. м.
