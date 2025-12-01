0
НОВОСТИ

Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 415 военнослужащих за сутки

14:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 415 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в МО РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 210 человек, от действий группировок «Запад» — более 230, «Южная» — более 210, «Центр» — до 480, на направлении «Восток» — свыше 210 и «Днепр» — до 75 военнослужащих.

