Встреча Путина с Уиткоффом пройдет завтра во второй половине дня — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Представитель Кремля также уточнил, что переговоры пройдут во второй половине дня.

«У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра», — уточнил пресс-секретарь.