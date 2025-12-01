Встреча Путина с Уиткоффом пройдет завтра во второй половине дня — Песков
13:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Представитель Кремля также уточнил, что переговоры пройдут во второй половине дня.
«У президента также несколько совещаний сегодня непубличного характера пройдут в рамках подготовки к российско-американским контактам завтра», — уточнил пресс-секретарь.
НОВОСТИ
- 14:12 01.12.2025
- Кремль не может дать никакой информации по пребыванию Асада в РФ — Песков
- 14:00 01.12.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 415 военнослужащих за сутки
- 13:32 01.12.2025
- Ряд городов ФРГ отказывается от рождественского освещения в целях экономии — Bild
- 13:20 01.12.2025
- Российские войска освободили Клиновое в ДНР
- 13:05 01.12.2025
- Израиль завершил разработку лазерной системы ПВО «Железный луч»
- 12:32 01.12.2025
- Индия строит три крупные военные базы у границы с Бангладеш — агентство
- 12:20 01.12.2025
- США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине, признала Каллас
- 12:05 01.12.2025
- Компании США резко нарастили производство ракет из-за истощения запасов — СМИ
- 12:00 01.12.2025
- Нигер будет сам продавать свой уран — президент
- 11:32 01.12.2025
- Свыше 40% поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать