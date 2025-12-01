Израиль завершил разработку лазерной системы ПВО «Железный луч»

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 года. Об этом сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны еврейского государства Даниэль Голд.

«Ожидается, что лазерная система „Железный луч“ коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя. После завершения разработки и комплексной программы испытаний, подтвердившей ее возможности, мы готовы осуществить первую ее поставку Армии обороны Израиля 30 декабря 2025 года», — сказал Голд, чьи высказывания приводит пресс-служба израильского Минобороны.

Он добавил, что Израиль «одновременно уже работает над системами нового поколения». «В соответствии со стратегией Минобороны мы активно разрабатываем следующее поколение технологических „сюрпризов“ для будущих конфликтов — в космической, наступательной и оборонительной сферах, и внедрим их в эксплуатацию в подходящее время», — добавил Голд.

Система «Железный луч» (известна также под названием «Щит света») предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча. Предполагается, что она сможет уничтожать и БПЛА малого размера.