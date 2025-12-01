Индия строит три крупные военные базы у границы с Бангладеш — агентство
12:32 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индии начала строительство трех новых крупных военных баз в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия в непосредственной близости от границы с Бангладеш. Об этом сообщило издание India Today.
По его данным, базы призваны обеспечить бесперебойную работу коридора Силигури шириной до 22 км, который является единственной транспортной артерией, связывающей семь северо-восточных штатов Индии с остальной территорией страны. Их возведение свидетельствует о фундаментальном изменении стратегической позиции Индии в приграничных регионах с Бангладеш. Новые военные базы станут не обычными воинскими гарнизонами, а стратегическими узлами для сил быстрого реагирования, военно-десантных войск и средства разведки.
Ранее агентство PTI сообщило о строительстве Индией крупного разведывательного центра в северо-восточном штате Ассам в 40 км от границы с Бангладеш. Его возведение началось в связи с ростом трансграничной преступности, из-за усилившейся активности фундаменталистских группировок в регионе и на фоне возможных действий Бангладеш по блокированию стратегически важного коридора Силигури.
С приходом к власти в Бангладеш временного правительства позиция страны по отношению к Индии резко изменилась. Частые визиты высокопоставленных политиков и военных Пакистана в Бангладеш вызывают серьезную обеспокоенность Нью-Дели. Озабоченность Индии также вызвало разрешение бангладешских властей на использование Китаем аэродрома Лалмонирхат, который расположен недалеко от коридора Силигури.
Бангладеш ранее в этом году официально попросила пакистанскую армию провести обучение военнослужащих страны, что станет первым случаем подобного сотрудничества со времен освободительной войны в 1971 году. Дакка также выразила намерение закупить у Исламабада 32 истребителя JF-17 и разрешила первое за 50 лет посещение своего порта кораблем пакистанских ВМС.
