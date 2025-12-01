0
0
0
НОВОСТИ

Индия строит три крупные военные базы у границы с Бангладеш — агентство

12:32 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индии начала строительство трех новых крупных военных баз в восточных штатах Бихар и Западная Бенгалия в непосредственной близости от границы с Бангладеш. Об этом сообщило издание India Today.

По его данным, базы призваны обеспечить бесперебойную работу коридора Силигури шириной до 22 км, который является единственной транспортной артерией, связывающей семь северо-восточных штатов Индии с остальной территорией страны. Их возведение свидетельствует о фундаментальном изменении стратегической позиции Индии в приграничных регионах с Бангладеш. Новые военные базы станут не обычными воинскими гарнизонами, а стратегическими узлами для сил быстрого реагирования, военно-десантных войск и средства разведки.

Ранее агентство PTI сообщило о строительстве Индией крупного разведывательного центра в северо-восточном штате Ассам в 40 км от границы с Бангладеш. Его возведение началось в связи с ростом трансграничной преступности, из-за усилившейся активности фундаменталистских группировок в регионе и на фоне возможных действий Бангладеш по блокированию стратегически важного коридора Силигури.

С приходом к власти в Бангладеш временного правительства позиция страны по отношению к Индии резко изменилась. Частые визиты высокопоставленных политиков и военных Пакистана в Бангладеш вызывают серьезную обеспокоенность Нью-Дели. Озабоченность Индии также вызвало разрешение бангладешских властей на использование Китаем аэродрома Лалмонирхат, который расположен недалеко от коридора Силигури.

Бангладеш ранее в этом году официально попросила пакистанскую армию провести обучение военнослужащих страны, что станет первым случаем подобного сотрудничества со времен освободительной войны в 1971 году. Дакка также выразила намерение закупить у Исламабада 32 истребителя JF-17 и разрешила первое за 50 лет посещение своего порта кораблем пакистанских ВМС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 01.12.2025
США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине, признала Каллас
0
66
12:05 01.12.2025
Компании США резко нарастили производство ракет из-за истощения запасов — СМИ
0
97
12:00 01.12.2025
Нигер будет сам продавать свой уран — президент
0
113
11:32 01.12.2025
Свыше 40% поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ — опрос
0
168
11:20 01.12.2025
В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ
0
165
11:05 01.12.2025
США в ультимативной форме потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу — СМИ
0
208
11:00 01.12.2025
За время президентства Байдена в США переехали 100 тыс. граждан Афганистана
0
204
10:35 01.12.2025
Путин отменил визы для туристов из Китая
0
238
10:20 01.12.2025
ВС РФ начали зачистку севера Красноармейска — Пушилин
0
280
10:05 01.12.2025
Украина настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа — СМИ
0
312

Возврат к списку