Ряд городов ФРГ отказывается от рождественского освещения в целях экономии — Bild
13:32 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти ряда немецких городов решили частично или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения на улицах в целях экономии. Об этом пишет газета Bild.
«В некоторых местах рождественское освещение уже сегодня не по карману», — пояснил руководитель Германской ассоциации розничной торговли (HDE) Штефан Гент, отметив ограниченные бюджеты городов и коммун. При этом расходы за дополнительное освещение перед Рождеством и в канун праздника в некоторых регионах несут не только местные власти, но и торговые точки и даже рядовые жители.
Как отметила Bild, в Дрездене не будет праздничной иллюминации на улице Кёнигсштрассе в барочном квартале. Обычно 80 лип на ней в предрождественские дни украшались гирляндами, однако власти города в этот раз не нашли денег на освещение. Хотели помочь местные торговцы, но администрация отказалась от их предложения.
В Штутгарте решили не освещать некоторые скульптуры, которые обычно «горели» в вечернее время суток. Власти Гейдельберга в целях экономии сдвинули на несколько часов время, когда зажигаются рождественские огни. Освещение при этом будут выключать спустя максимум час после закрытия местного рождественского рынка. В Ганновере пока не отказались от «огней», но, как утверждает газета, непонятно, хватит ли вообще средств на освещение на весь праздничный период.
В некоторых городах, в частности в Луккенвальде (федеральная земля Бранденбург), Хильдесхайме (Нижняя Саксония), организован сбор средств на рождественское освещение.
