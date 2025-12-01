Российские войска освободили Клиновое в ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.