Российские войска освободили Клиновое в ДНР
13:20 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:00 01.12.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 415 военнослужащих за сутки
- 13:32 01.12.2025
- Ряд городов ФРГ отказывается от рождественского освещения в целях экономии — Bild
- 13:05 01.12.2025
- Израиль завершил разработку лазерной системы ПВО «Железный луч»
- 13:00 01.12.2025
- Встреча Путина с Уиткоффом пройдет завтра во второй половине дня — Песков
- 12:32 01.12.2025
- Индия строит три крупные военные базы у границы с Бангладеш — агентство
- 12:20 01.12.2025
- США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине, признала Каллас
- 12:05 01.12.2025
- Компании США резко нарастили производство ракет из-за истощения запасов — СМИ
- 12:00 01.12.2025
- Нигер будет сам продавать свой уран — президент
- 11:32 01.12.2025
- Свыше 40% поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ — опрос
- 11:20 01.12.2025
- В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать