0
0
126
НОВОСТИ

Российские войска освободили Клиновое в ДНР

13:20 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 01.12.2025
Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 415 военнослужащих за сутки
0
38
13:32 01.12.2025
Ряд городов ФРГ отказывается от рождественского освещения в целях экономии — Bild
0
104
13:05 01.12.2025
Израиль завершил разработку лазерной системы ПВО «Железный луч»
0
149
13:00 01.12.2025
Встреча Путина с Уиткоффом пройдет завтра во второй половине дня — Песков
0
154
12:32 01.12.2025
Индия строит три крупные военные базы у границы с Бангладеш — агентство
0
218
12:20 01.12.2025
США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине, признала Каллас
0
237
12:05 01.12.2025
Компании США резко нарастили производство ракет из-за истощения запасов — СМИ
0
247
12:00 01.12.2025
Нигер будет сам продавать свой уран — президент
0
235
11:32 01.12.2025
Свыше 40% поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ — опрос
0
320
11:20 01.12.2025
В ГД предложили обязать мигрантов покупать полис ДМС при переезде в РФ
0
256

Возврат к списку