Кремль не может дать никакой информации по пребыванию Асада в РФ — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не может поделиться никакой информацией относительно пребывания в России бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Кремль сообщить хоть какие-то сведения по поводу пребывания Асада в РФ в течение последнего года, а также относительно того, мог ли экс-глава Сирии за это время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.