Кремль не может дать никакой информации по пребыванию Асада в РФ — Песков
14:12 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не может поделиться никакой информацией относительно пребывания в России бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, по этому вопросу никакой информацией мы поделиться не можем», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Кремль сообщить хоть какие-то сведения по поводу пребывания Асада в РФ в течение последнего года, а также относительно того, мог ли экс-глава Сирии за это время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
НОВОСТИ
- 14:00 01.12.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 415 военнослужащих за сутки
- 13:32 01.12.2025
- Ряд городов ФРГ отказывается от рождественского освещения в целях экономии — Bild
- 13:20 01.12.2025
- Российские войска освободили Клиновое в ДНР
- 13:05 01.12.2025
- Израиль завершил разработку лазерной системы ПВО «Железный луч»
- 13:00 01.12.2025
- Встреча Путина с Уиткоффом пройдет завтра во второй половине дня — Песков
- 12:32 01.12.2025
- Индия строит три крупные военные базы у границы с Бангладеш — агентство
- 12:20 01.12.2025
- США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине, признала Каллас
- 12:05 01.12.2025
- Компании США резко нарастили производство ракет из-за истощения запасов — СМИ
- 12:00 01.12.2025
- Нигер будет сам продавать свой уран — президент
- 11:32 01.12.2025
- Свыше 40% поляков выступают за разрыв дипломатических отношений с РФ — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать