Власти Грузии подадут в суд на Би-би-си за фейк о применении химвеществ против митингующих

15:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии подадут иски в международные суды против вещательной корпорации Би-би-си за ложную информацию в ее статье о якобы применении полицией химических веществ против митингующих. Об этом говорится в заявлении правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Накануне Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Выводы авторов статьи основывались на комментариях участников акций протеста в Тбилиси.

«Ввиду того, что этот грязный пропагандистский материал является попыткой очернить грузинское правительство, грузинскую полицию и, что самое главное, государственность Грузии, мы приняли решение начать в отношении лживого СМИ правовой спор в международных судах. Мы используем все возможные правовые пути, чтобы распространяющее ложь так называемое СМИ ответило за распространение грязных ложных обвинений», — говорится в заявлении.

