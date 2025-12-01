Танкер Mersin у берегов Сенегала получил пробоины в результате четырех взрывов — компания

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкер Mersin, который находится на рейде столицы Сенегала Дакара, получил повреждения корпуса в результате четырех внешних взрывов. Как сообщила турецкая компания Beşiktaş Denizcilik, которой принадлежит танкер, в результате инцидента никто не пострадал.

«Считаем необходимым проинформировать общественность о происходящем с танкером Mersin, техническим обслуживанием которого мы занимаемся, — приводит выдержки из ее заявления турецкий новостной портал Denizhaber. — 27 ноября во время стоянки нашего судна у берегов Дакара произошли четыре взрыва внешнего происхождения, в результате которых машинное отделение было затоплено морской водой». Компания отмечает, что ситуация была быстро взята под контроль и все члены экипажа оперативно доставлены на берег, пострадавших нет.