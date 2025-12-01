0
0
167
НОВОСТИ

Танкер Mersin у берегов Сенегала получил пробоины в результате четырех взрывов — компания

16:12 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкер Mersin, который находится на рейде столицы Сенегала Дакара, получил повреждения корпуса в результате четырех внешних взрывов. Как сообщила турецкая компания Beşiktaş Denizcilik, которой принадлежит танкер, в результате инцидента никто не пострадал.

«Считаем необходимым проинформировать общественность о происходящем с танкером Mersin, техническим обслуживанием которого мы занимаемся, — приводит выдержки из ее заявления турецкий новостной портал Denizhaber. — 27 ноября во время стоянки нашего судна у берегов Дакара произошли четыре взрыва внешнего происхождения, в результате которых машинное отделение было затоплено морской водой». Компания отмечает, что ситуация была быстро взята под контроль и все члены экипажа оперативно доставлены на берег, пострадавших нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 01.12.2025
Священников будут назначать на должности в воспитательных колониях — глава ФСИН
0
8
17:00 01.12.2025
Трамп не собирается отправлять войска в Венесуэлу — сенатор США
0
60
16:32 01.12.2025
Наказание в виде принудительных работ в РФ отбывают 30 тыс. человек — глава ФСИН
0
121
16:15 01.12.2025
Сбер нарастил общий объем сделок секьюритизации потребительских кредитов до 35 миллиардов рублей за год
0
146
16:00 01.12.2025
Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 600 — AFP
0
169
15:32 01.12.2025
Осужденные в российских колониях в 2024 году произвели продукцию на 47 млрд рублей — ФСИН
0
187
15:12 01.12.2025
В ходе эксперимента с биометрией выявлено 43 тыс. мигрантов, которым запрещен въезд в РФ
0
253
15:00 01.12.2025
Власти Грузии подадут в суд на Би-би-си за фейк о применении химвеществ против митингующих
0
253
14:32 01.12.2025
Экспорт газа России в Европу по «Турецкому потоку» за 11 месяцев вырос на 8%
0
279
14:12 01.12.2025
Кремль не может дать никакой информации по пребыванию Асада в РФ — Песков
0
318

Возврат к списку