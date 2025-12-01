Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 600 — AFP

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра приблизилось к 600. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные спасательные службы.

Ранее сообщалось о более чем 500 жертвах.