Число жертв наводнений в Индонезии приблизилось к 600 — AFP
16:00 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра приблизилось к 600. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на местные спасательные службы.
Ранее сообщалось о более чем 500 жертвах.
