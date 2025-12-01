Сбер нарастил общий объем сделок секьюритизации потребительских кредитов до 35 миллиардов рублей за год
16:15 01.12.2025
Сбер реализовал крупнейшую в своей истории сделку по секьюритизации потребительских кредитов. Заявки на участие в размещении облигаций подали более 6 тыс. инвесторов — спрос значительно превысил предложение. Общий портфель секьюритизированных потребительских кредитов с начала 2025 года превысил 35 млрд рублей.
Также в этом году Сбер расширил аудиторию инвесторов: приобрести продукты секьюритизации впервые смогли клиенты СберПремьер в приложении СберИнвестиции (ранее облигации секьюритизации предлагались клиентам сегментов СберПервый и Sber Private Banking).
В 2026 году банк планирует предложить решения с более гибкими условиями, которые будут подстраиваться под конкретные задачи инвесторов в зависимости от их риск-аппетита. Одновременно в Сбере изучают перспективы секьюритизации новых классов активов.
«Активный выход на рынок новых эмитентов и повторные сделки других участников означают формирование в России нового полноценного класса активов - продуктов секьюритизации, – отметил Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Сейчас Сбер нацелен на создание более адаптивных и персонализированных решений. Мы запускаем инструменты с новой структурой, чтобы точечно закрывать потребности разных групп инвесторов, и исследуем новые классы активов для секьюритизации».
