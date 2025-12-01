0
Наказание в виде принудительных работ в РФ отбывают 30 тыс. человек — глава ФСИН

16:32 01.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наказание в виде принудительных работ в России отбывают более 30 тысяч человек. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Аркадий Гостев. Кадры встречи показал телеканал «Россия-24».

«Институт исправительных центров работает, приносит положительные результаты. 400 исправительных центров создано с возможностью размещения в них 50 тысяч человек, фактически содержится 30 тысяч с небольшим», — сообщил Гостев.

