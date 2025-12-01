Трамп не собирается отправлять войска в Венесуэлу — сенатор США

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не планирует отправлять войска в Венесуэлу. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин телеканалу CNN.

«Нет, он дал четко понять: мы не планируем вводить войска в Венесуэлу. Все, что мы пытаемся сделать, так это защитить наше побережье», — сказал сенатор, отвечая на вопрос журналиста о планах Вашингтона напасть на Каракас. Он отметил, что американский лидер только объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Маллин добавил, что действия США не направлены против населения Боливарианской Республики.