Венгрия не допустит санкций ЕС против руководства Грузии — Сийярто

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия никогда не согласится с введением Евросоюзом санкций против руководства Грузии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи в Будапеште с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

«Мы, венгры, всегда будем поддерживать грузин, мы никогда не позволим Европейскому союзу ввести санкции против руководства страны. Венгры знают, каково это — плыть против течения. Мы знаем, каково это — отказаться следовать курсом либерального мейнстрима», — сказал глава МИД, выступая перед журналистами.

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что продолжит поддерживать Грузию, несмотря на попытки Евросоюза оказать на нее политическое давление, в том числе с помощью санкций. Будапешт считает, что в закавказской республике у власти сейчас находится патриотически настроенное консервативное правительство, выступающее за мир. Как отмечал ранее Сийярто, именно поэтому Брюссель продолжает всяческие нападки на Тбилиси.

Ранее Венгрия не поддержала ряд мер, в том числе санкций, введенных другими странами ЕС против Грузии после того, как там был принят закон «О прозрачности иностранного влияния». Документ был расценен грузинской оппозицией и лидерами Евросоюза как нарушение гражданских прав и свобод. Кроме того, в Брюсселе поставили под сомнение результаты последних парламентских выборов в Грузии и подняли вопрос о приостановке процесса интеграции республики в ЕС.