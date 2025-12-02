0
0
122
НОВОСТИ

Группировка «Восток» вошла в Гуляйполе, где уничтожает подразделения ВСУ — командующий

09:20 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» вошли в населенный пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и уничтожают подразделения ВСУ. Об этом заявил командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.

«Кроме того, подразделения 5-й армии вчера вошли в населенный пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и ведут уличные бои по уничтожению формирований ВСУ в населенном пункте», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 02.12.2025
Экономика Германии оказалась выпотрошена санкциями против РФ — NI
0
39
10:00 02.12.2025
Военным США нужно раскрыть данные об убийстве ими выживших после удара по катеру — сенатор
0
61
09:32 02.12.2025
ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ — FT
0
121
09:05 02.12.2025
ВС РФ освободили Звановку, Васюковку и Петровское
0
156
09:00 02.12.2025
Над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА
0
162
22:40 01.12.2025
США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий — ABC News
0
736
22:00 01.12.2025
Передача Украине активов РФ станет их нелегальной конфискацией — премьер Словакии
0
690
21:22 01.12.2025
Сбер ID стал новым способом входа на сайте S7 Airlines
0
660
21:20 01.12.2025
Венгрия не допустит санкций ЕС против руководства Грузии — Сийярто
0
675
20:40 01.12.2025
Нидерланды и Украина договорились о создании совместного производства БПЛА
0
695

Возврат к списку