Группировка «Восток» вошла в Гуляйполе, где уничтожает подразделения ВСУ — командующий

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» вошли в населенный пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и уничтожают подразделения ВСУ. Об этом заявил командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.

«Кроме того, подразделения 5-й армии вчера вошли в населенный пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и ведут уличные бои по уничтожению формирований ВСУ в населенном пункте», — сказал он.