ВС РФ освободили Звановку, Васюковку и Петровское
09:05 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные на северском направлении освободили населенные пункты Звановку, Васюковку и Петровское. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину.
«На северском направлении в результате активных боевых действий освобождены населенные пункты Звановка, Васюковка и Петровское», — сказал Герасимов.
