ВС РФ освободили Звановку, Васюковку и Петровское

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные на северском направлении освободили населенные пункты Звановку, Васюковку и Петровское. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину.

