ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ — FT

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине в размере 140 млрд евро, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам источников издания из числа официальных лиц, ЕЦБ пришел к выводу, что данное предложение Еврокомиссии нарушает его мандат.