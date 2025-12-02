ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ — FT
09:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине в размере 140 млрд евро, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По словам источников издания из числа официальных лиц, ЕЦБ пришел к выводу, что данное предложение Еврокомиссии нарушает его мандат.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать