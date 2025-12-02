0
0
98
НОВОСТИ

ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ — FT

09:32 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине в размере 140 млрд евро, что подрывает план ЕС по привлечению так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам источников издания из числа официальных лиц, ЕЦБ пришел к выводу, что данное предложение Еврокомиссии нарушает его мандат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
16637
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
16956
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
16252
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
16579
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
16667
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
16575
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
16421
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
16637
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
16509
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
16296

Возврат к списку