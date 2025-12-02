Военным США нужно раскрыть данные об убийстве ими выживших после удара по катеру — сенатор
10:00 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон должен опубликовать имеющиеся видеозаписи, чтобы разъяснить обстоятельства, при которых военные США в сентябре, предположительно, преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне. Об этом заявил в понедельник лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в соцсети X.
Как он отметил, газета The Washington Post ранее сообщила, что в начале сентября шеф Пентагона Пит Хегсет приказ «не оставлять никого в живых» при ударе американских сил по катеру в южной части Карибского бассейна. «У Пентагона есть видеозаписи, на которых видно, что именно произошло при этих ударах, и Хегсет обязан сейчас же обнародовать эти записи», — добавил Шумер.
На борту упомянутого катера, по версии американской стороны, перевозили наркотики из Венесуэлы. Военные США, по сведениям газеты, 2 сентября нанесли два удара. Первый — для уничтожения катера, на борту которого находились 11 человек, якобы являвшихся членами транснациональной преступной группировки Tren de Aragua. Второй удар был нанесен для того, чтобы убить двух выживших, которые были в воде и цеплялись за обломки катера.
Член Палаты представителей Конгресса Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) 30 ноября сообщил, что американские законодатели в обеих палатах американского законодательного органа начали разбирательства в связи с упомянутыми сообщениями. По сведениям СМИ, ряд американских законодателей от обеих партий также посчитали, что такие действия были бы незаконными и являлись бы военными преступлениями.
Однако Белый дом заявил, что считает действия американских военных правомерными. «Атака 2 сентября была осуществлена в целях самообороны для защиты американцев и жизненно важных интересов США в международных водах в соответствии с правовыми нормами, касающимися вооруженных конфликтов», — утверждала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов в понедельник. Как она подчеркнула, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, члены «наркотеррористических группировок подлежат уничтожению». К числу таких группировок Вашингтон относит ряд действующих в латиноамериканских странах наркокартелей, включая Tren de Aragua.
По словам Ливитт, Хегсет уполномочил главу Командования специальных операций ВС США адмирала Фрэнка Брэдли нанести удары 2 сентября. Как утверждала пресс-секретарь Белого дома, адмирал «действовал в полной мере в рамках своих полномочий и закона».
НОВОСТИ
- 10:05 02.12.2025
- Экономика Германии оказалась выпотрошена санкциями против РФ — NI
- 09:32 02.12.2025
- ЕЦБ не поддержит кредит Украине на €140 млрд за счет замороженных активов РФ — FT
- 09:20 02.12.2025
- Группировка «Восток» вошла в Гуляйполе, где уничтожает подразделения ВСУ — командующий
- 09:05 02.12.2025
- ВС РФ освободили Звановку, Васюковку и Петровское
- 09:00 02.12.2025
- Над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА
- 22:40 01.12.2025
- США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий — ABC News
- 22:00 01.12.2025
- Передача Украине активов РФ станет их нелегальной конфискацией — премьер Словакии
- 21:22 01.12.2025
- Сбер ID стал новым способом входа на сайте S7 Airlines
- 21:20 01.12.2025
- Венгрия не допустит санкций ЕС против руководства Грузии — Сийярто
- 20:40 01.12.2025
- Нидерланды и Украина договорились о создании совместного производства БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать