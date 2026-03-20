Москва закроет почти всю потребность России в аккумуляторах — Собянин

21:57 20.03.2026

В Москве в нынешнем году в составе кластера по производству систем накопления электроэнергии начнут действовать сразу два завода по производству аккумуляторных батарей. По словам мэра Сергея Собянина, эти производства смогут обеспечить почти всю потребность российского рынка в современных аккумуляторных батареях.

На строительстве предприятий с мэром Москвы побывал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Как отметил градоначальник, производство литийионных ячеек, модулей, тяговых батарей и стационарных систем накопления энергии запустят в сентябре, а компактных аккумуляторов — в декабре.

«Это важный этап для города и страны в целом, - считает Собянин. - Продукция предприятий незаменима в таких перспективных отраслях, как электротранспорт, стационарные системы хранения энергии, все виды электроники и почти вся современная промышленность».

По словам главы города, после выхода на проектную мощность заводы будут выпускать до 33 млн аккумуляторных ячеек в год. При этом на базе одного из предприятий будет создан высокотехнологичный центр исследований и разработок, который привлечет молодых специалистов — студентов и выпускников ведущих московских вузов – они смогут проводить научно-прикладные исследования.

НОВОСТИ

21:50 20.03.2026
Ради власти Санду разрывает соглашения с СНГ - Додон
0
34
20:30 20.03.2026
Трамп заявил, что доверяет Путину больше, чем лидерам стран ЕС - интервью
0
213
20:05 20.03.2026
На выходных в Москве будет апрельская погода
0
228
18:50 20.03.2026
НАТО эвакуирует войска из Ирака
0
346
17:40 20.03.2026
Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
0
377
17:12 20.03.2026
Венгрия объявит действия Киева гостерроризмом в случае взрыва «Турецкого потока» — Орбан
0
392
17:07 20.03.2026
На склонах курорта «Манжерок» определены чемпионы России по горнолыжному спорту
0
362
17:00 20.03.2026
ВМС Франции задержали танкер Deyna под флагом Мозамбика, шедший из РФ — префектура
0
380
16:32 20.03.2026
Существует угроза распространения сахарного диабета до уровня эпидемии - Голикова
0
445
16:12 20.03.2026
Меры ЕС не остановят рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке — Туск
0
458

Возврат к списку