Москва закроет почти всю потребность России в аккумуляторах — Собянин

В Москве в нынешнем году в составе кластера по производству систем накопления электроэнергии начнут действовать сразу два завода по производству аккумуляторных батарей. По словам мэра Сергея Собянина, эти производства смогут обеспечить почти всю потребность российского рынка в современных аккумуляторных батареях.

На строительстве предприятий с мэром Москвы побывал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Как отметил градоначальник, производство литийионных ячеек, модулей, тяговых батарей и стационарных систем накопления энергии запустят в сентябре, а компактных аккумуляторов — в декабре.

«Это важный этап для города и страны в целом, - считает Собянин. - Продукция предприятий незаменима в таких перспективных отраслях, как электротранспорт, стационарные системы хранения энергии, все виды электроники и почти вся современная промышленность».

По словам главы города, после выхода на проектную мощность заводы будут выпускать до 33 млн аккумуляторных ячеек в год. При этом на базе одного из предприятий будет создан высокотехнологичный центр исследований и разработок, который привлечет молодых специалистов — студентов и выпускников ведущих московских вузов – они смогут проводить научно-прикладные исследования.