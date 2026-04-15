Президент США утверждает, что своим нападением на Иран спас Ближний Восток
15:00 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что нападение США и Израиля на Иран спасло страны Персидского залива от ядерного удара со стороны Тегерана и последующего захвата.
«У них (Ирана — прим. ТАСС) появилось бы ядерное оружие через месяц, может быть, через две недели, и они бы применили его против Израиля и на Ближнем Востоке. Они бы применили его против нас тоже. И не только против Израиля, кстати, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ — все эти страны были бы шокированы, когда по ним бы нанесли удары. Эти страны не ожидали, что по ним нанесут удары, но они [Иран] нацелились на эти страны. Они хотели захватить весь Ближний Восток, и мы их остановили», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что заключенная им договоренность с Тегераном была «худшей сделкой в истории», якобы открывшей Ирану короткий путь к ядерному оружию.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать