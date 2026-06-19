Сечин: За 5 лет количество частных инвесторов «Роснефти» увеличилось в 8 раз

12:10

Несмотря на растущее давление на «Роснефть», интересы акционеров остаются для компании «неизменным приоритетом», заявил глава ПАО «Роснефть» Игорь Сечин на годовом общем собрании компании за 2025 год.

«За последние пять лет количество частных инвесторов в компанию выросло более чем в восемь раз, достигнув почти 1,7 млн человек, что, на мой взгляд, подчеркивает правильность выбранного курса. Отмечу, что такой рост стал рекордным среди крупнейших по капитализации компаний российского фондового рынка», - подчеркнул Сечин.