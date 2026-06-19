Сечин: «Роснефть» - единственная в РФ выпускает полный спектр катализаторов для производства высокооктановых бензинов

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Хотя работа нефтяной отрасли была дестабилизирована атаками на объекты нефтяной инфраструктуры, «Роснефть» продолжала добиваться технологического суверенитета перерабатывающего сегмента РФ, снижая риски внешних воздействий, заявил глава компании Игорь Сечин, на заседании годового общего собрания акционеров за 2025 год.

«Роснефть» остается единственной в стране компанией, обеспечивающей выпуск полного спектра катализаторов для производства высокооктановых бензинов, - сообщил Сечин. - Еще пять лет назад зависимость от импорта в этом сегменте достигала 90%. Сегодня компания не только закрывает собственные потребности, но и снижает стратегические риски для всей отрасли. Пройден путь от лабораторных установок до промышленного производства».

По информации Сечина, в 2025 году было произведено более 2 200 т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя. Кроме того, предприятия «Роснефти» выпустили 140 т катализаторов риформинга бензинов и более 250 т катализаторов производства водорода, нефтехимии и адсорбентов.