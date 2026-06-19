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НОВОСТИ

«Роснефть» остается крупнейшим налогоплательщиком России - Сечин

12:14 19.06.2026

«Роснефть» на протяжении многих лет остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации, заявил глава компании Игорь Сечин. На годовом общем собрании акционеров за 2025 год он подчеркнул, что «Роснефть» играет ведущую роль в формировании доходов федерального бюджета и обеспечении социально-экономического развития страны.

«Общий объем налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России в отчетном году составил более 5 трлн рублей», - заявил Игорь Сечин.

Годовое общее собрание акционеров «Роснефти» состоялось в городе Большой Камень на Дальнем Востоке. Согласно данным главы компании, в отчетном году на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка «Роснефти» составила 8,2 трлн руб., показатель EBITDA – 2,2 трлн руб., или 26% от выручки. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», в 2025 году составила 293 млрд руб.

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