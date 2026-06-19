«Роснефть» остается крупнейшим налогоплательщиком России - Сечин

12:14

«Роснефть» на протяжении многих лет остается крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации, заявил глава компании Игорь Сечин. На годовом общем собрании акционеров за 2025 год он подчеркнул, что «Роснефть» играет ведущую роль в формировании доходов федерального бюджета и обеспечении социально-экономического развития страны.

«Общий объем налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России в отчетном году составил более 5 трлн рублей», - заявил Игорь Сечин.

Годовое общее собрание акционеров «Роснефти» состоялось в городе Большой Камень на Дальнем Востоке. Согласно данным главы компании, в отчетном году на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка «Роснефти» составила 8,2 трлн руб., показатель EBITDA – 2,2 трлн руб., или 26% от выручки. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», в 2025 году составила 293 млрд руб.