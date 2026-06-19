Песков назвал самой большой ошибкой ЕС попытку говорить с РФ с позиции силы

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы или исходя из якобы слабости РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У европейцев есть очень большое заблуждение, они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиций силы и исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости — точно мы не знаем, но это факт», — сказал представитель Кремля.