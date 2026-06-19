Песков отметил высокие показатели работы ПВО, «несмотря ни на что»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что системы ПВО, «несмотря ни на что», демонстрируют высокие показатели работы. Таким образом он прокомментировал массированную атаку дронов на Москву 18 июня.

«Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что», — отметил он.