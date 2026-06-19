0
0
76
НОВОСТИ

Песков отметил высокие показатели работы ПВО, «несмотря ни на что»

14:12 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что системы ПВО, «несмотря ни на что», демонстрируют высокие показатели работы. Таким образом он прокомментировал массированную атаку дронов на Москву 18 июня.

«Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 19.06.2026
Американская разведка подтвердила, что украинские биолаборатории спонсировали США
0
90
14:02 19.06.2026
Собянин: Обновленная школа в Воронове примет учеников 1 сентября
0
126
14:00 19.06.2026
Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых
0
150
13:32 19.06.2026
Песков назвал самой большой ошибкой ЕС попытку говорить с РФ с позиции силы
0
184
13:12 19.06.2026
Евробюрократы сознают отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС — СВР РФ
0
214
13:00 19.06.2026
Иран требует гарантий прекращения огня в Ливане для возобновления диалога с США — CNN
0
252
13:00 19.06.2026
Вся добытая «Роснефтью» нефть продана - Игорь Сечин
0
222
12:55 19.06.2026
Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» расширяет масштаб природоохранных проектов
0
240
12:48 19.06.2026
Собянин: Карта москвича — одна из самых функциональных социальных карт в мире
0
221
12:36 19.06.2026
«Роснефть» гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов в РФ - Сечин
0
233

Возврат к списку