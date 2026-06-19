Собянин: Обновленная школа в Воронове примет учеников 1 сентября

14:02

Реконструкция школы № 2073 в селе Кленово завершилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в здании 1972 года постройки были укреплены конструкции и заменены изношенные элементы, а также полностью модернизированы наружные и внутренние инженерные коммуникации. «В результате создано комфортное и безопасное пространство со всем необходимым для обучения 350 школьников 1–5 классов, - подчеркнул градоначальник. - Ребята также смогут заниматься в лаборатории естествознания и в театральном кружке. Реконструированное здание соединили теплым переходом с новым корпусом школы, открытым в 2024 году». Школа откроется уже 1 сентября.

Реконструкция финансировалась в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. С 2011 года в столице были построены 727 объектов образования, в том числе 498 детских садов и 229 школ, в том числе с дошкольными группами. Из них за счет городского бюджета возвели 347 учреждений, за счет внебюджетных средств — 380.