Нетаньяху назвал ООН "домом лжи" в преддверии голосования Генассамблеи по Иерусалиму
14:12 21.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в четверг против предстоящего голосования Генеральной Ассамблеи ООН, где, как ожидается, будет рассмотрена резолюция по Иерусалиму, отклоненная ранее Советом Безопасности из-за вето США. Он также назвал Всемирную организацию "домом лжи".
"Государство Израиль отвергает это голосование даже до его начала, Иерусалим - это наша столица, мы будем продолжать строить, и посольства стран, в первую очередь диппредставительство Соединенных Штатов, переедут в Иерусалим, - заявил премьер в четверг в ходе поездки в город Ашдод на юге еврейского государства. - Отношение к Израилю многих стран на всех континентах меняется вне стен ООН и в конечном итоге проникает внутрь стен здания ООН, дома лжи". Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.
"Сегодня - очень важный день в Израиле и очень важный - за его пределами, - продолжил глава правительства еврейского государства. - Иерусалим является столицей Израиля, независимо от того, признает ли это ООН". Он отметил, что "прошло 70 лет, пока Соединенные Штаты официально это признали, и Организации Объединенных Наций потребуются годы, чтобы это признать". Премьер еще раз выразил благодарность президенту США Дональду Трампу и постоянному представителю Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли "за их смелую и бескомпромиссную произраильскую позицию и за правду", заверив, что "правда победит".
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