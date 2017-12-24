Сборная РФ по футболу поднялась в рейтинге FIFA на одну позицию
16:32 21.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA. Теперь национальная команда находится на 64-м месте. Лидерство сохранила за собой Германия, на втором месте осталась Бразилия, замыкают тройку португальские футболисты.
Низкие показатели российской команды связаны с тем, что игроки не принимали участие в официальных отборочных матчах к чемпионату мира.
Турнир пройдёт следующим летом в одиннадцати городах России. Сборная автоматически попадает на чемпионат как хозяйка соревнований. "Говорит Москва"
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
szajmov 16:45 21.12.2017
А всего 65 мест? Африку обыграли?
Комментировать