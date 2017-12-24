Сборная РФ по футболу поднялась в рейтинге FIFA на одну позицию

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сборная России по футболу поднялась на одну позицию в рейтинге FIFA. Теперь национальная команда находится на 64-м месте. Лидерство сохранила за собой Германия, на втором месте осталась Бразилия, замыкают тройку португальские футболисты.

Низкие показатели российской команды связаны с тем, что игроки не принимали участие в официальных отборочных матчах к чемпионату мира.

Турнир пройдёт следующим летом в одиннадцати городах России. Сборная автоматически попадает на чемпионат как хозяйка соревнований. "Говорит Москва"