МИД РФ: США угрожали участникам Генассамблеи ООН перед голосованием по Иерусалиму

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпред США при ООН Никки Хейли рассылала представителям стран - членов ООН угрожающие письма в преддверии голосования по Иерусалиму. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию по Иерусалиму, текст которой был идентичен ранее заветированному США проекту в Совете Безопасности. "Показательно, что голосованию предшествовало неприкрытое давление Вашингтона прямо в зале Генассамблеи ООН, запугивание в том духе, что страны, которые проголосуют "за", в будущем рискуют лишиться американской помощи и поддержки, - указали в МИД РФ. - Соответствующие угрожающие письма рассылались представителям государств- членов постпредом США Хейли".