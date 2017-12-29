В России разрабатывают унифицированный двигатель для автомобилей, самолетов и катеров

14:32

В России ведется разработка двигателя внутреннего сгорания, унифицированного для применения в автомобильном, воздушном и водном транспорте. Ряд компонентов двигателя, например, головка блока цилиндров, будет выполнен из алюминия. Проектом занимаются МГТУ им. Н.Э. Баумана и НАМИ. Ход его реализации стал основным вопросом повестки дня проведенного Алюминиевой ассоциацией совещания с представителями заинтересованных компаний, таких как ЦИАМ, ОСК, ВЭБ, РУСАЛ, Группа ГАЗ, «Веломоторс», «АМП Комплект», сообщает пресс-служба Алюминиевой ассоциации.

«В нашей стране, особенно, в восточных регионах в силу географических особенностей, большое значение имеет развитие малой и сверхмалой авиации, где потребность в современных двигателях крайне высока», - отметил Дмитрий Онищенко, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана и один из руководителей проекта. На сегодняшний день наблюдается ситуация, при которой у используемых самолетов ресурс планера еще позволяет летать, но двигатели полностью исчерпали свои возможности.

Заинтересованность в двигателе высказали также отечественные производители энергогенерирующих установок. Их поддержали и представители речного и морского транспорта, так как применяемые сегодня в России двигатели катеров, среднеразмерных яхт и судов практически полностью ввозятся из-за рубежа. Аналогичная ситуация у ведущих производителей снегоходов и квадроциклов. Заместитель директора «Веломоторс» Павел Шмидов, в частности, отметил, что для его компании «очень нужен свой двигатель» и выразил готовность поддержать проект заказами на его поставку. Унифицированный двигатель готовы рассмотреть и для производства нового семейства автомобилей ГАЗ и УАЗ.

Участники совещания обсудили технические характеристики разрабатываемого агрегата, высказали свои пожелания, а также получили заверения разработчиков, что двигатель конструируется с большим запасом требуемой мощности, крутящего момента и других характеристик, в том числе, экологических. Емкость рынка универсальных двигателей внутреннего сгорания в России оценивается в 150-200 тыс. штук в год, причем она постепенно растет. Соответственно, запуск производства подобных двигателей мог бы полностью удовлетворить запросы отечественных потребителей. По итогам встречи был определен дальнейший ход реализации проекта, а также принято решение разработать соответствующий бизнес-план для подачи совместной заявки в Минпромторг РФ и ВЭБ для получения финансирования опытно-конструкторских разработок.

Василий Столбунов



