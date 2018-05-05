Помпео рассказал о цели встречи с Ким Чен Ыном
16:50 29.04.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что основной целью его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном было определить, имеются ли перспективы для проведения в дальнейшем его встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом глава американской дипломатии рассказал в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.
"Моей задачей было определить, есть ли там (в КНДР - прим. ТАСС) реальная возможность [для обсуждения], и я верю, что она есть. Никто не знает, как в конечном счете пойдут переговоры, поскольку впереди еще масса работы. Однако я надеюсь на то, что те условия, которые обозначил президент Трамп, дадут нам этот шанс [на заключение договоренностей о денуклеаризации]", - сказал он.
В субботу Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в течение следующих трех-четырех недель, а днем ранее он проинформировал, что в настоящее время рассматриваются две площадки для проведения саммита. 18 апреля Трамп в Twitter сообщил, что выдвинутый им на пост госсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео (был утвержден 26 апреля) встречался с Ким Чен Ыном, на встрече обсуждались детали саммита.
В пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились, как планировалось, в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
Новости
- 20:23 04.05.2018
- Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
- 20:18 04.05.2018
- Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
- 12:31 01.05.2018
- Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
- 20:51 30.04.2018
- Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
- 20:31 30.04.2018
- В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
- 19:54 30.04.2018
- Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
- 19:11 30.04.2018
- В Афганистане убит журналист BBC
- 18:27 30.04.2018
- В Петербурге люди попали под танк
- 18:12 30.04.2018
- На Москву надвигается гроза с сильным ветром
- 17:40 30.04.2018
- Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать