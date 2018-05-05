Помпео рассказал о цели встречи с Ким Чен Ыном

16:50 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что основной целью его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном было определить, имеются ли перспективы для проведения в дальнейшем его встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом глава американской дипломатии рассказал в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Моей задачей было определить, есть ли там (в КНДР - прим. ТАСС) реальная возможность [для обсуждения], и я верю, что она есть. Никто не знает, как в конечном счете пойдут переговоры, поскольку впереди еще масса работы. Однако я надеюсь на то, что те условия, которые обозначил президент Трамп, дадут нам этот шанс [на заключение договоренностей о денуклеаризации]", - сказал он.

В субботу Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в течение следующих трех-четырех недель, а днем ранее он проинформировал, что в настоящее время рассматриваются две площадки для проведения саммита. 18 апреля Трамп в Twitter сообщил, что выдвинутый им на пост госсекретаря директор ЦРУ Майкл Помпео (был утвержден 26 апреля) встречался с Ким Чен Ыном, на встрече обсуждались детали саммита.

В пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились, как планировалось, в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.