Превращение США в экономического жандарма планеты неприемлемо - министр экономики Франции
15:00 10.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытка США играть роль "экономического жандарма планеты", используя в одностороннем порядки санкции в отношении других государств и затрагивая тем самым интересы третьих стран, создает неприемлемую ситуацию. Такое мнение высказал в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, комментируя решение Вашингтона о выходе из ядерной сделки по Ирану с последующим восстановлением санкций в отношении Тегерана.
"Эти санкции называются экстерриториальными, и они оказывают таким образом прямое воздействие на ряд французских и европейских компаний. Это превращает Соединенные Штаты в экономического жандарма планеты, и я считаю, что это неприемлемая ситуация", - сказал французский министр, выступая в эфире радиостанции "Франс- Кюльтюр".
По мнению Ле Мэра, решение президента США Дональда Трампа об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном было в корне ошибочным. "Это ошибка для региональной стабильности, это ошибка для международной безопасности и это ошибка с экономической точки зрения. Кто сможет контролировать ядерную деятельность Ирана, если больше не будет международного договора, гарантами которого являются постоянные члены Совета Безопасности ООН плюс Германия вместе с Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ), кто будет контролировать иранские объекты без этого договора?" - задался вопросом министр.
Как подчеркнул Ле Мэр, для Франции последствия возобновления американских санкций в отношении ИРИ "будут весьма значительными с экономической точки зрения". "Это - и инвестиции Total ("Тоталь", нефтегазовый концерн), есть также Sanofi ("Санофи", фармацевтическая компания), есть Renault и Peugeot ("Рено" и "Пежо", автопроизводители), есть Airbus ("Эрбас", авиастроительный концерн). Напомню, что за два года Франция в три раза увеличила свое положительное торговое сальдо с Ираном", - указал он.
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