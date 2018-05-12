Надзорный суд реабилитировал Берлускони, теперь он может баллотироваться

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надзорный суд Милана реабилитировал бывшего премьер-министра Италии, отменив все последствия обвинительного приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет". Об этом сообщила в субботу газета "Коррьере делла сера".Как уточняет издание, это решение, принятое в пятницу вечером после заседания судейской комиссии, позволяет 81-летнему политику, лидеру партии "Вперед, Италия" вновь баллотироваться на выборах. Ранее, согласно принятому в 2012 году закону о запрете на участие в госуправлении осужденных, он не мог участвовать в выборах. Кроме того, Берлускони был исключен из верхней палаты (Сената) парламента, куда был избран в начале 2013 года.В августе 2013 года Берлускони был окончательно приговорен к четырем годам (сокращенным по амнистии до года) тюремного заключения по обвинению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Отбывание в тюрьме, ввиду преклонного возраста политика, было заменено на общественно-полезные работы. В течение года Берлускони ухаживал за пожилыми людьми, страдающими заболеванием Альцгеймера, в одном из домов престарелых.Одновременно положение закона, согласно которому Берлускони запрещалось участвовать в выборах (срок запрета истекал в 2019 году), его адвокаты оспаривали в Европейском суде по правам человека. Однако вердикт этого органа ожидался не ранее осени.Из-за распространявшегося на Берлускони запрета он не мог участвовать в последних парламентских выборах, прошедших 4 марта. Тем не менее он остается лидером партии "Вперед, Италия", входящей в одержавшую победу правоцентристскую коалицию. Экс-премьер в этом качестве в составе коалиционной делегации участвовал в политических консультациях о формировании нового правительства. Более того, его согласие было необходимо для начала идущих в настоящий момент переговоров о правительственном альянсе партий "Лига" и "Движение "5 звезд".В нынешней непростой ситуации, сложившейся после голосования 4 марта, по результатам которого ни одна из политических сил не получила большинство мест в парламенте, сохраняется высокая вероятность объявления новых досрочных выборов уже до конца этого года.