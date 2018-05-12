0
0
90
Новости

Надзорный суд реабилитировал Берлускони, теперь он может баллотироваться

Добавить в избранное

13:00 12.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надзорный суд Милана реабилитировал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, отменив все последствия обвинительного приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет". Об этом сообщила в субботу газета "Коррьере делла сера".

Как уточняет издание, это решение, принятое в пятницу вечером после заседания судейской комиссии, позволяет 81-летнему политику, лидеру партии "Вперед, Италия" вновь баллотироваться на выборах. Ранее, согласно принятому в 2012 году закону о запрете на участие в госуправлении осужденных, он не мог участвовать в выборах. Кроме того, Берлускони был исключен из верхней палаты (Сената) парламента, куда был избран в начале 2013 года.

В августе 2013 года Берлускони был окончательно приговорен к четырем годам (сокращенным по амнистии до года) тюремного заключения по обвинению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Отбывание в тюрьме, ввиду преклонного возраста политика, было заменено на общественно-полезные работы. В течение года Берлускони ухаживал за пожилыми людьми, страдающими заболеванием Альцгеймера, в одном из домов престарелых.

Одновременно положение закона, согласно которому Берлускони запрещалось участвовать в выборах (срок запрета истекал в 2019 году), его адвокаты оспаривали в Европейском суде по правам человека. Однако вердикт этого органа ожидался не ранее осени.

Из-за распространявшегося на Берлускони запрета он не мог участвовать в последних парламентских выборах, прошедших 4 марта. Тем не менее он остается лидером партии "Вперед, Италия", входящей в одержавшую победу правоцентристскую коалицию. Экс-премьер в этом качестве в составе коалиционной делегации участвовал в политических консультациях о формировании нового правительства. Более того, его согласие было необходимо для начала идущих в настоящий момент переговоров о правительственном альянсе партий "Лига" и "Движение "5 звезд".

В нынешней непростой ситуации, сложившейся после голосования 4 марта, по результатам которого ни одна из политических сил не получила большинство мест в парламенте, сохраняется высокая вероятность объявления новых досрочных выборов уже до конца этого года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:30 12.05.2018
В Киеве опровергли сообщения об угрозах российскому дипломату
0
133
12:00 12.05.2018
Генерал США: Россия великая страна, уважающая только силу
0
195
11:30 12.05.2018
В Афинах несколько сотен анархистов напали на полицию
0
195
11:00 12.05.2018
ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
0
252
10:30 12.05.2018
"Северный поток-2" позволит Германии контролировать газовый рынок Европы - МИД Украины
0
282
10:00 12.05.2018
Лидеры США и КНДР по итогам встречи могут объявить об окончании Корейской войны
0
275
09:30 12.05.2018
Владислав Сурков может покинуть пост помощника президента
0
377
09:00 12.05.2018
Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
0
346
08:50 12.05.2018
Турция в июне запустит газопровод в обход России
0
511
08:40 12.05.2018
В России может подорожать бензин - ФАС
0
368

Возврат к списку