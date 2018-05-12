Митрохин избран председателем московского отделения "Яблока" на полгода

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

избран председателем московского регионального отделения партии "Яблоко" на полгода, передает корр. ТАСС из зала заседания партийной конференции. Срок его полномочий был сокращен с двух лет до 6 месяцев по инициативе главы политкомитета и основателя партии Григория Явлинского, объявившего о необходимости обновления партийных кадров и избрания руководства отделения на переходный период до выборов мэра Москвы.Сам Митрохин заявил, что это будет его последним сроком на этом посту. "Если я сегодня буду избран председателем, - это будет мой последний срок", - сказал он перед голосованием, подтвердив намерение участвовать в выборах мэра Москвы.Глава федерального политкомитета и основатель партии "Яблоко"заявил, что через полгода [глава московской организации партии] Сергей Митрохин будет работать в федеральном руководстве партии. Об этом он сообщил ТАСС, комментируя обещание Митрохина оставить пост главы московского отделения через полгода."Он будет заниматься федеральными делами очень активно, он же член политкомитета, будет так же, как и я, работать, заниматься федеральными политическими делами", - сказал Явлинский. По его словам, Митрохин будет заниматься партийным "антикоррупционным центром", который проводит свои расследования.Явлинский также сообщил, что в сферу ответственности Митрохина войдет и новый партийный экологический центр. "Мы будем создавать экологический центр, относительно экологии, в частности, в Москве. Сейчас же начнется история с вывозом мусора в другие города из Москвы - это будет большая проблема, а Митрохин - настоящий специалист в этом всем", - отметил он.