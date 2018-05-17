Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу
08:32 17.05.2018
Сотрудники крупнейшего на Украине горно-металлургического комбината объявили забастовку из-за неисправной техники. Горняки завода «АрселорМиттал», находящегося в Кривом Роге, начали действовать по инструкциям, что привело к остановке работы предприятия.
Отмечается, что инициатива принадлежит работникам железнодорожного цеха, а так как железнодорожный транспорт обслуживает все производство, то предприятие фактически прекратило работу.
«В результате уже остановились и мартеновский, и конвертерный цеха», — заявил представитель НПГУ, добавив, что последствия забастовки могут быть катастрофическими.
Ранее работники предприятия уже устраивали протестную акцию с требованиями повышения зарплаты и предоставления нормальных условий труда. ФАН
Новости
- 08:20 17.05.2018
- Спецпрокурор Мюллер признал, что не может выдвинуть обвинение против Трампа
- 08:05 17.05.2018
- ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула - Эрдоган
- 08:00 17.05.2018
- Перебежчик из РФ еще в 90-е гг. передал немецким спецслужбам образец "Новичка" - СМИ
- 07:32 17.05.2018
- Трамп поручил подготовить новый пакет санкций против России
- 07:20 17.05.2018
- В Китае успешно испытали первую коммерческую ракету
- 07:05 17.05.2018
- МЭР понизит прогноз по росту ВВП на этот год
- 07:00 17.05.2018
- Посольство РФ в США ждет разъяснений из-за статьи с призывом взорвать Крымский мост
- 23:15 16.05.2018
- Мария Шарапова обыграла Доминику Цибулкову и вышла в третий круг WTA
- 22:49 16.05.2018
- Чистая прибыль Новикомбанка по РСБУ в I квартале составила 3,3 млрд рублей
- 22:45 16.05.2018
- Строительство Крымского моста - это очередное нарушение международного права - МИД Польши
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать