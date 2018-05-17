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Трамп постарается убедить Меркель отказаться от "Северного потока -2" приличной встрече

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19:21 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Германия отказалась от поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в четверг газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на чиновников ФРГ, США и ЕС.

По данным издания, хозяин Белого дома пытался убедить германского канцлера Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта во время их встречи, которая состоялась в апреле. Трамп пообещал, что в обмен на это Вашингтон начнет переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения.

Издание отмечает, что Меркель от поддержки строительства газопровода не отказалась, однако заявила, что ЕС готов предложить США "более тесное сотрудничество" в газовой сфере, если американская сторона на постоянной основе откажется от применения в отношении союза пошлин на сталь и алюминий.

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