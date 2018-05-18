В Севастополе открылся международный фестиваль документальных фильмов "Победили вместе"

08:12 Источник: NEWSru.com

В Севастополе 16 мая прошла торжественная церемония открытия XIV Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".

К участию в нем были заявлены более 500 работ из 33 стран. Организаторы отобрали для конкурсных программ 83 фильма. Свои работы в Севастополе представят режиссеры из США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Китая, Венгрии, Белоруссии, Польши, Финляндии, Чехии, Украины, Сирии, Гватемалы, Дании, Австрии, Армении, Израиля, Норвегии, Кыргызстана, Эстонии, Ирака, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, Аргентины, Италии. В программе также участвуют работы, созданные в ДНР, ЛНР и Приднестровской Молдавской республике.