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В Севастополе открылся международный фестиваль документальных фильмов "Победили вместе"

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08:12 18.05.2018 Источник: NEWSru.com

В Севастополе 16 мая прошла торжественная церемония открытия XIV Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".

К участию в нем были заявлены более 500 работ из 33 стран. Организаторы отобрали для конкурсных программ 83 фильма. Свои работы в Севастополе представят режиссеры из США, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Китая, Венгрии, Белоруссии, Польши, Финляндии, Чехии, Украины, Сирии, Гватемалы, Дании, Австрии, Армении, Израиля, Норвегии, Кыргызстана, Эстонии, Ирака, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, Аргентины, Италии. В программе также участвуют работы, созданные в ДНР, ЛНР и Приднестровской Молдавской республике.

Фестивальное кино будут показывать бесплатно с 15 по 21 мая в кинотеатре "Муссон", Севастопольском центре культуры и искусств, Балаклавском культурном центре, Библиотеке Толстого, Президентском кадетском училище, Доме офицеров флота и двух вузах: филиале МГУ и в СевГУ. Подробнее:

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