Россиянам запретят держать дома диких зверей

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минприроды поддержало законопроект о запрете содержания тигров и крокодилов в домашних условиях, внесённый в среду на рассмотрение в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы, несомненно, поддерживаем запрет содержания диких животных в домах. Законопроект должен прийти на "отзыв" в правительство, Минприроды представит свои предложения по остальным нормам", - прокомментировали в Минприроды.

Депутаты всех фракций, а также ряд сенаторов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете содержания в домашних условиях опасных диких животных, а также их обязательной регистрации.

Согласно пояснительной записке, предлагается ограничить "возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.) в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т. п".