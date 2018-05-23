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Россиянам запретят держать дома диких зверей

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20:50 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минприроды поддержало законопроект о запрете содержания тигров и крокодилов в домашних условиях, внесённый в среду на рассмотрение в Госдуму. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы, несомненно, поддерживаем запрет содержания диких животных в домах. Законопроект должен прийти на "отзыв" в правительство, Минприроды представит свои предложения по остальным нормам", - прокомментировали в Минприроды.

Депутаты всех фракций, а также ряд сенаторов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете содержания в домашних условиях опасных диких животных, а также их обязательной регистрации.

Согласно пояснительной записке, предлагается ограничить "возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.) в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т. п".

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