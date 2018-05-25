США лишаются всех прав в рамках соглашения по иранской ядерной программе - МИД РФ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе лишает их всех прав в рамках соглашения. Об этом говорится в пятничном сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося в Вене заседания комиссии по выполнению документа."Участниками выражено общее глубокое разочарование в связи с односторонним и необоснованным решением Вашингтона о выходе из СВПД, - обратили внимание в дипведомстве РФ. - Российская делегация также подчеркнула, что подобный шаг является существенным нарушением всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе, а также резолюции СБ ООН 2231 (2015), и по факту лишает США всех прав в контексте СВПД. Были предметно обсуждены последствия американского решения с точки зрения дальнейшей полноценной реализации всех аспектов договоренности".