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США лишаются всех прав в рамках соглашения по иранской ядерной программе - МИД РФ

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22:00 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе лишает их всех прав в рамках соглашения. Об этом говорится в пятничном сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося в Вене заседания комиссии по выполнению документа.

"Участниками выражено общее глубокое разочарование в связи с односторонним и необоснованным решением Вашингтона о выходе из СВПД, - обратили внимание в дипведомстве РФ. - Российская делегация также подчеркнула, что подобный шаг является существенным нарушением всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе, а также резолюции СБ ООН 2231 (2015), и по факту лишает США всех прав в контексте СВПД. Были предметно обсуждены последствия американского решения с точки зрения дальнейшей полноценной реализации всех аспектов договоренности".

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