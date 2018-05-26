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Лидеры КНДР и Южной Кореи провели личную встречу на границе

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15:15 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился в субботу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом . Об этом сообщила пресс- служба южнокорейского президента.

"Два лидера провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР - США", - говорится в заявлении.

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