Лидеры КНДР и Южной Кореи провели личную встречу на границе

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился в субботу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом . Об этом сообщила пресс- служба южнокорейского президента.

"Два лидера провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР - США", - говорится в заявлении.