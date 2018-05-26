Глава Минэнерго не видит причин для существенных колебаний цен на бензин

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Александр Новак не ожидает существенных колебаний цен на бензин, сказал он в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

"Я не думаю, что мы увидим какие-то существенные колебания цен", - заявил Новак. "Многое будет зависеть от цены на бензин на внешних рынках и от курса рубля по отношению к доллару", - добавил он, также выделив в качестве фактора, влияющего на стоимость топлива, решение правительства по снижению акцизов на бензин.

"Я думаю, что этот фактор очень серьезно повлияет на ситуацию, связанную с ценами, в лучшую сторону", - заключил министр.