Американцы прибыли в Пхеньян для подготовки встречи Трампа и Кима
17:56 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственная делегация Соединенных Штатов прибыла в Пхеньян для проведения переговоров с руководством страны по подготовке встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, должна пройти в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщила газета "Вашингтон пост".
По данным ее источников, возглавляет делегацию бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, который прежде уже вел переговоры о ядерном разоружении с Пхеньяном. Он в том числе намерен встретиться с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с которой он уже проводил консультации в 2005 году. Как ожидается, встречи будут продолжаться до среды.
Трамп в субботу заявил, что США по-прежнему ориентируются на проведение первого в истории американо- северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре, несмотря на то, что двумя днями ранее он направил Ким Чен Ыну послание, в котором проинформировал его, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна. Также в субботу Белый дом заявил, что правительственная делегация направится по ранее утвержденному графику в Сингапур для подготовки к саммиту 12 июня на тот случай, если он все же состоится. На этой встрече на высшем уровне, как предполагается, должна обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова.
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