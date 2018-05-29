В Баку состоялось открытие Южного газового коридора
10:32 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальное открытие Южного газового коридора, предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу, состоялась во вторник в столице Азербайджана. Церемония прошла на Сангачальском терминале близ Баку, откуда берут начало все экспортные нефте- и газопроводы, транспортирующие углеводородные ресурсы Азербайджана на мировые рынки.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл вентиль, символизирующий запуск системы трубопроводов, по которым каспийский газ с 2020 года достигнет юга Италии.
Выступая на церемонии, предваряющей открытие Алиев назвал запуск ЮГК "знаменательным, историческим событием", подчеркнув, что реализация "крупнейшего инфраструктурного проекта стала возможной в рамках широкого международного сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции, а также большой поддержки правительств США, Великобритании, руководства Евросоюза". Он также отметил, что азербайджанский газ внесет вклад в энергобезопасность континента и "заново составит его энергетическую карту".
ЮГК стоимостью более 40 млрд долларов протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его сегментами являются Южно- Кавказский, а также Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) трубопроводы. Основным источником газа для этого коридора считается месторождение "Шахдениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 трлн куб. м.
На первоначальном этапе по ЮГК планируется транспортировать 16 млрд кубометров газа, в том числе 6 млрд - в Турцию, а 10 млрд - Европу. В перспективе эти объемы планируется нарастить до 31 млрд кубометров за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.
Запуск ТАНАП состоится 12 июня в Турции, а ввод в действие ТАП запланирован на 2020 год.
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