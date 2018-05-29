В Баку состоялось открытие Южного газового коридора

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальное открытие Южного газового коридора, предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу, состоялась во вторник в столице Азербайджана. Церемония прошла на Сангачальском терминале близ Баку, откуда берут начало все экспортные нефте- и газопроводы, транспортирующие углеводородные ресурсы Азербайджана на мировые рынки.Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл вентиль, символизирующий запуск системы трубопроводов, по которым каспийский газ с 2020 года достигнет юга Италии.Выступая на церемонии, предваряющей открытие Алиев назвал запуск ЮГК "знаменательным, историческим событием", подчеркнув, что реализация "крупнейшего инфраструктурного проекта стала возможной в рамках широкого международного сотрудничества Азербайджана, Грузии и Турции, а также большой поддержки правительств США, Великобритании, руководства Евросоюза". Он также отметил, что азербайджанский газ внесет вклад в энергобезопасность континента и "заново составит его энергетическую карту".ЮГК стоимостью более 40 млрд долларов протянется на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территории Грузии, Турции, Греции, Албании. Его сегментами являются Южно- Кавказский, а также Трансанатолийский (ТАНАП) и Трансадриатический (ТАП) трубопроводы. Основным источником газа для этого коридора считается месторождение "Шахдениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 трлн куб. м.На первоначальном этапе по ЮГК планируется транспортировать 16 млрд кубометров газа, в том числе 6 млрд - в Турцию, а 10 млрд - Европу. В перспективе эти объемы планируется нарастить до 31 млрд кубометров за счет строительства дополнительных газокомпрессорных станций.Запуск ТАНАП состоится 12 июня в Турции, а ввод в действие ТАП запланирован на 2020 год.