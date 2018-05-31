Алексея Улюкаева этапировали в колонию
14:32 31.05.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева этапировали в колонию для отбытия восьмилетнего срока наказания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сегодня рано утром А.Улюкаева этапировали в колонию», - сказал он, добавив, что «пока точно не известно, в какую именно колонию строгого режима отправили бывшего министра».
Ранее А.Улюкаев содержался в изоляторе «Кремлевский централ», расположенном на территории СИЗО «Матросская тишина».
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