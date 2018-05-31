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Алексея Улюкаева этапировали в колонию

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14:32 31.05.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева этапировали в колонию для отбытия восьмилетнего срока наказания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сегодня рано утром А.Улюкаева этапировали в колонию», - сказал он, добавив, что «пока точно не известно, в какую именно колонию строгого режима отправили бывшего министра».

Ранее А.Улюкаев содержался в изоляторе «Кремлевский централ», расположенном на территории СИЗО «Матросская тишина».

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