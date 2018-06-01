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Новости

На время ЧМ-2018 в РФ введен новый дорожный знак

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10:05 01.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

В правила дорожного движения с 1 июня введен новый дорожный знак, следует из постановления правительства РФ от 30 мая 2018 года. Документ опубликован на портале правовой информации 31 мая.

Указатель представляет собой красный круг с изображением автобуса внутри. Знак означает зону, куда запрещено проезжать автобусам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смешным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Новый указатель является временным на срок проведения ЧМ-2018: после 17 июля он будет выведен из правил, следует из текста постановления. Коммерсантъ

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