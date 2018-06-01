На время ЧМ-2018 в РФ введен новый дорожный знак
10:05 01.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
В правила дорожного движения с 1 июня введен новый дорожный знак, следует из постановления правительства РФ от 30 мая 2018 года. Документ опубликован на портале правовой информации 31 мая.
Указатель представляет собой красный круг с изображением автобуса внутри. Знак означает зону, куда запрещено проезжать автобусам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смешным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Новый указатель является временным на срок проведения ЧМ-2018: после 17 июля он будет выведен из правил, следует из текста постановления. Коммерсантъ
Новости
- 11:32 01.06.2018
- Излишки российского урожая зерна 2017 года пойдут на гуманитарную помощь
- 11:20 01.06.2018
- США не присоединились к соглашению об обмене налоговой информацией
- 11:05 01.06.2018
- В белорусской школе беспилотник заменил первоклашку на последнем звонке
- 11:00 01.06.2018
- Подозреваемый в организации покушения на Бабченко заявил, что работал на контрразведку Украины
- 10:32 01.06.2018
- Facebook выбыл из тройки наиболее популярных в США интернет-ресурсов
- 10:20 01.06.2018
- Премьер Грузии отказался уходить в отставку по требованию протестующих
- 10:00 01.06.2018
- Абрамович отозвал заявку на получение британской инвестиционной визы - The Sun
- 09:32 01.06.2018
- В России могут запретить продажу недостроенного жилья
- 09:20 01.06.2018
- С 1 июня в РФ выросли выплаты по европейскому протоколу при ОСАГО
- 09:05 01.06.2018
- Инсценировку с Бабченко в Раде назвали позором для Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать