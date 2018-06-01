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Ярославский губернатор отказал в прошении о помиловании экс-мэра Урлашова

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16:00 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отказал в прошении о помиловании экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Миронов отказал в прошении о помиловании Урлашова. Окончательное решение принимает о помиловании президент, но на нашем уровне отказано", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что комиссия по вопросам помилования на территории Ярославской области рассмотрела ходатайство в отношении Урлашова и высказалась за сокращения ему срока лишения свободы с 12,5 до 9 лет. Соответствующее решение было передано губернатору.

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