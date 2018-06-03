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Китай и США достигли прогресса в переговорах о торговле

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10:27 03.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК Компартии Китая Лю Хэ и прибывший в китайскую столицу министр торговли США Уилбур Росс "достигли прогресса" в переговорах по торгово-экономическим отношениям двух стран. Как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, детали будут подтверждены сторонами позже.

"Стороны обсудили достигнутый в Вашингтоне консенсус, а также провели положительные консультации о сотрудничестве в сельском хозяйстве, энергетике и многих других областях. В ходе консультаций был достигнут позитивный, конструктивный прогресс", указывает агентство. По его данным, соответствующие детали ожидают финального подтверждения сторонами.

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