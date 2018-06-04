Microsoft приобрела сервис для разработчиков GitHub
17:12 04.06.2018 Источник: Ведомости
Корпорация Microsoft приобрела сервис GitHub. Об этом сообщила пресс-служба компании. Сумма сделки составит $7,5 млрд. По условиям соглашения Microsoft передаст GitHub свои акции на эту сумму.
GitHub решился на продажу, чтобы компания стала публичной, писал ранее Bloomberg со ссылкой на источники. Выбор пал на Microsoft из-за стиля руководства гендиректора корпорации, который произвел впечатление на будущих вероятных партнеров, отмечало агентство.
О переговорах между Microsoft и GitHub 1 июня написало издание Business Insider. GitHub - крупнейший веб-сервис для хранения, размещения и совместной разработки IT-проектов. Он был основан в США в 2008 г. Bloomberg писало, что в 2015 г. стоимость веб-сервиса оценивалась в $2 млрд.
GitHub пользуются 28 млн разработчиков программного обеспечения. Ведомости
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