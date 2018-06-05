Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже $74

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,8%, до $73,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов.В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже отметки $74 за баррель 8 мая 2018 г.На этом фоне российская валюта слабеет к доллару и евро. Так, курс доллара подрос на 14 коп., до 62,19 руб., а курс евро - на 6 коп., до 72,67 руб.Цены на нефть начали снижаться на фоне заявлений министра энергетики России Александра Новака о том, что смягчение ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала 2018 года. Он также отмечал, что пока преждевременно говорить о какой-то конкретной цифре, "она должна быть посчитана".Вопрос о смягчении квот добычи будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ 22-23 июня.Страны ОПЕК и несколько государств, не входящих в картель, договорились снизить добычу нефти с начала 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На протяжении последних семи месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки. Соглашение о сокращении добычи нефти между 24 государствами ОПЕК+ вступило в силу в январе 2017 года и уже дважды продлевалось. Оно действует до конца 2018 года.